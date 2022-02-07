Üsküdar'da 3 katlı binanın üst katında patlama (5)

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu belirlendi

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, teknik ekiplerin verdiği ilk bilgiye göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu söyledi.

Patlamanın etkisiyle binanın duvarlarının dışa doğru çöktüğünü, kolonların şimdilik ayakta durduğunu belirten Demiryürek, "Öndeki binalar dahil, bu binaları boşaltmış durumdayız. İlk belirlemelere göre 4 yaralı var. İtfaiye ekipleri şu anda binanın içinde ama ihtiyatlı çalışmak durumundayız. Şu ana kadar başka yaralıya ulaşılamadı. Yaralılardan ikisinin durumu nispeten hafif, diğer ikisinin daha ağır. Hastaneye intikalleri sağlandı. 112, İGDAŞ, Üsküdar Belediyesi teknik ekipleri olay yerinde." ifadesini kullandı.

Durumu ağır olan 2 kişinin, patlama sırasında evde bulunduğunu ifade eden Demiryürek, "Olay yerine geldiğimde ben de gördüm patlamanın etkisiyle binanın üst katından aşağı düşmüş bir vatandaşımız. 6 itfaiye personeli, ihtiyatlı bir şekilde binada başka kimsenin olup olmadığını kontrol ediyor. Nüfus Müdürlüğü ekiplerimiz de bizdeki bilgiler üzerinden binada yaşayan vatandaşlarımıza telefonla ulaşarak binada olup olmadıklarını teyit ediyorlar." diye konuştu.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin binadaki enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, polis ekipleri de binada ve patlamanın meydana geldiği dairede inceleme başlattı.

Çevik kuvvet ekipleri de patlamanın meydana geldiği sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

"Binanın fiziken ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalar yapılacak"

Olay yerine gelerek incelemede bulunarak yetkililerden bilgi alan Kaymakam Demiryürek, son duruma ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saat 13.40 sularında Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokakta bir binanın en üst katında üç öğrencinin kaldığı evde ilk belirlemelere göre doğalgazdan kaynaklı bir patlama meydana geldiğini hatırlattı.

Patlama neticesinde 4 kişinin yaralandığını, ağır yaralı olan iki kişinin durumunun tahmin edilenden daha iyi olduğunu aktaran Demiryürek, "Binanın üst katları kullanılamaz halde. Yıkılma tehlikesine karşı çevredeki binalar da boşaltılmış vaziyette. İtfaiye ekiplerimiz gerekli incelemeleri tamamlayıp, tespitlerini yaptıktan sonra Üsküdar Belediyesi ekipleri vasıtasıyla binanın üst katlarının kontrollü yıkımı gerçekleştirilecek. İlk tedbirler alındıktan sonra binanın çevreye zarar vermeden fiziken ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalar yapılacak." dedi.

Patlamanın yaşandığı dairenin karşısında oturan ve yakınları ile zabıta ekiplerinin desteğiyle dışarı çıkarılan bir kişi elektrik ve doğalgaz kesik olduğu için geceyi oğlunun evinde geçireceğini belirtti.

Karşı apartmanda oturan bir başka kişi ise elektrik ve doğalgaz kesintisi nedeniyle evinde 3 kafes içinde bulunan kuşlarını alarak, çevredeki esnaflara götürdü.

Yaralılardan birinin durumu ağır

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, Üsküdar'daki patlamada yaralanan 26 yaşındaki Yakup Kara adlı hastanın 112 ile saat 14.49'da yanık nedeniyle hastanelerinin acil servisine getirildiğini aktardı.

Prof. Dr. Demirhan, hastanın sağlık durumuna ilişkin, "Yüzde 70'in üzerinde yanığa sahip. Genel durumu kötü. Entübe edildi. Daha çok kafa bölgesinde yanık mevcut. Kafa bölgesinde kesiler de mevcut. Yanık yoğun bakıma alındı, takip ve tedavisi orada devam ediyor." dedi.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerine devam edilen 3 hastanın genel durumunun iyi olduğu, durum değerlendirmelerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da patlamanın meydana geldiği bina ile çevresindeki 3 binanın, ilçe belediyesi ekipleri tarafından tedbir amaçlı boşaltıldığı belirtildi.

Açıklamada, İBB, emniyet, AFAD, UMKE, acil sağlık, ilçe belediyesi ekiplerinin olay yeri inceleme ve müdahale çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

İBB'ye bağlı itfaiye, İGDAŞ, İSKİ ve zabıta ekiplerinin toplam 33 personel 16 araç ile olay yerindeki çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.