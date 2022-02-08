Son dakika! ÜSKÜDAR'DA 5 KATLI BİNADAKİ PATLAMA ANI KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika yerel haberine göre ÜSKÜDAR'da 5 katlı binada meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - ÜSKÜDAR'da 5 katlı binada meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
Üsküdar, Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta dün öğle saatlerinde 5 katlı binanın dördüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi. 4 kişinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlamayla birlikte binadan çevreye eşya ve molozların saçıldığı görülüyor.
Demirören Haber Ajansı - Yerel