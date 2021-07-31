Son dakika! Uşak'ta orman yangını (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Uşak'ta orman yangını (2)

Son dakika! Uşak'ta orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Feyzi Davulcu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... KONTROL ALTINA ALINDIGöğem köyünde çıkan orman yangını, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Göğem köyünde çıkan orman yangını, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 15 hektarlık kızıl çam ormanının zarar gördüğü yangında, 20 arazöz, 85 işçi 3 iş makinesinin görev yaptığı belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Ekipler tarafından bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Feyzi DAVULCU/UŞAK,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Feyzi Davulcu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Tuğba Özay Seda Sayan Düm Tek Tek
Spor Eda Erdem Hakan Reçber Abdullah Avcı Roger Schmidt Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Uşak'ta orman yangını (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 20:38:37. #1.16#

title