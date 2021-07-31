Son dakika! Uşak'ta orman yangını (2)

Son dakika haberler... KONTROL ALTINA ALINDIGöğem köyünde çıkan orman yangını, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Göğem köyünde çıkan orman yangını, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 15 hektarlık kızıl çam ormanının zarar gördüğü yangında, 20 arazöz, 85 işçi 3 iş makinesinin görev yaptığı belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Ekipler tarafından bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Feyzi DAVULCU/UŞAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Feyzi Davulcu