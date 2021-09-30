Son dakika... Üniversiteli Ali, 7 metreden inşaat çukuruna düşüp öldü (2)

ISPARTA (DHA) - CENAZESİ TESLİM ALINDI

Isparta'da, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesinde, yemekhane inşaatı için açılan çukura 7 metre yükseklikten düşen, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ali Sinan Cirit'in cenazesi, ailesine teslim edildi. Cirit'in cenazesinin toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'a götürüldüğü öğrenildi.

SDÜ'den de Ali Sinan Cirit için taziye mesajı yayımlandı. Mesajda, "Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi öğrencimiz Ali Sinan Cirit'in vefatını öğrenmiş bulunmaktayız. Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden öğrencimizin aramızdan ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.