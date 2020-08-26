Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
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Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı

Son dakika: ÖSYM Başkanı Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

26.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:51

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2020 tercih sonuçları az önce ÖSYM tarafından açıklandı. YKS tercih sonuçlarını sorgulmak isteyen adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2020 YKS tercih sonuçları sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra sorgulanabilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 YKS sonuçları henüz açıklanmadı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra ise tercihlerine yerleşemeyenler ise ek tercih sürecinde tekrar tercih yapacaklar. YKS ek tercihlerin yapılacağı tarih henüz belli olmadı.

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Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
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