Son dakika! UNESCO listesine giren Priene Antik Kenti'nde yangın
Son dakika genel haberine göre UNESCO listesine giren Priene Antik Kenti'nde yangın Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Güllübahçe'de bulunan Priene Antik Kenti'nde yangın çıktı.
17.08.2020 17:01 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:03
UNESCO listesine giren Priene Antik Kenti'nde yangın
AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Güllübahçe'de bulunan Priene Antik Kenti'nde yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Priene geçtiğimiz yıl UNESCO geçici listesine girmişti.
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Kaynak: İHA