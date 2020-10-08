Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda yangın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda yangın

08.10.2020 02:30 | Son Güncelleme: 08.10.2020 02:38
Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda yangın

ÜMRANİYE'de sıkıştırılmış geri dönüşüm kağıt ve plastik balyalarının bulunduğu bir depoda yangın çıktı.

ÜMRANİYE'de sıkıştırılmış geri dönüşüm kağıt ve plastik balyalarının bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın saat 00.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Fulya Sokak'ta bulunan kağıt ve plastik geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Depodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sıkıştırılarak balya haline getirilmiş hurda kağıt ve plastiğin istiflendiği depoda meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, depoda hasar oluştu.

Tutuşan balyalardan yükselen alevler çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

 


- İstanbul
Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda yangın
Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda yangın
Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda yangın
Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda yangın
Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda yangın
Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda yangın
Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda yangın
Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Hadise Cem Yılmaz Türkan Şoray
Spor Babel Ozan Tufan Erol Bulut Gökhan Gönül Josef De Souza
Daha Fazla Ateş Ekim Rusya Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda yangın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 02:38:10. #1.14#
title