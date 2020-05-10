Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Mayıs koronavirüs vakalarını açıkladı. Buna göre; son 24 saatte 47 hasta hayatını kaybederken, bin 542 yeni vaka tespit edildi. Tedavisi tamamlanan 3 bin 412 kişi ise taburcu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Mayıs koronavirüs vakalarını Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 36 bin 187 test yapıldı ve bin 542 yeni tanı kondu. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 47 kişi hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamların ardından Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 786'ya, vaka sayısı ise 138 bin 657'ye yükseldi.

TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI 92 BİNİ AŞTI

Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nda iyileşen hasta sayısındaki artış ise dikkat çekti. Son 24 saatte 3 bin 211 hasta daha tedavisi tamamlanıp taburcu oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 92 bin 691'e yükseldi.

"BU TABLOYU 83 MİLYON BİRLİKTE DEĞİŞTİRDİK"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük koronavirüs vakalarını değerlendirdi. Bakan Koca paylaşımında, "Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?" ifadelerini kullandı.