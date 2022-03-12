Son dakika... Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: "Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camisi bombalandı" - Haberler

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Son dakika... Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: "Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camisi bombalandı"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Ukrayna Dışişleri Bakanlığı:

Son dakika haberleri: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camisi'nin bombalandığını açıklarken, camide Türk vatandaşlarının da aralarında yer aldığı 80'dez fazla kişinin bulunduğunu belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camisi'nin bombalandığını açıklarken, camide Türk vatandaşlarının da aralarında yer aldığı 80'dez fazla kişinin bulunduğunu belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Zaman zaman sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı saldırılarda, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Mariupol'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camisi'nin bombalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakanlık, "Mariupol'de Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Roksolana'nın (Hürrem Sultan) Camisi Rus işgalciler tarafından bombalandı. Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 80'den fazla yetişkin ve çocuk camide saklanıyordu" ifadelerine yer verildi.

Can kaybı veya yaralananlar hakkında bir açıklama yapılmadı. - MARIUPOL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kanuni Sultan Süleyman, Dışişleri Bakanlığı, Mariupol, Ukrayna, 3. Sayfa, Haberler

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