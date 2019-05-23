Uçurumdan Düşen AA Muhabirinin Cansız Bedeni Bulundu

Uçurumdan Düşen AA Muhabirinin Cansız Bedeni Bulundu

Bayburt'ta uçurumdan düşerek kaybolan AA muhabiri Abdülkadir Nişancı'nın cansız bedeni dere yatağında bulundu.

Bayburt-Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı'nın cansız bedeni arama çalışmalarının 13. gününde Trabzon'un Çaykara ilçesi Derebaşı HES Göleti'nde bulundu.

NE OLDU?

Uçurumdan düşerek kaybolan kayıp gazeteciyi bulmak için 13 gündür sürdürülen çalışmalarda şuana kadar kamerası, fotoğraf makinesi ve dere kenarında ayakkabısına ulaşılmıştı. Abdülkadir Nişancı'yı bulmak için Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Trabzon AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve AKUT ekipleri ile Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı su altı arama kurtarma timleri 13 gündür derelerde, derin vadilerde, şelalelerde, göletlerde arama çalışması yürütüyordu. Arama çalışmaları sırasında iki jandarma arama kurtarma görevlisi de akıntıya kapılarak şehit olmuştu.

Bu çalışmaların yanı sıra İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Devlet Su İşleri (DSİ), Bayburt İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri de Derebaşı Deresi'ne su taşıyan iki derenin önüne bent çekerek suyu başka bir dere yatağına borular içerisinde motorlarla pompalayıp Derebaşı Deresi'nin debisini düşürmeye çalışıyordu.

VALİLİK: CANSIZ BEDEN KAYIP GAZETECİYE AİT

Kayıp gazetecinin cansız bedeni arama çalışmalarının 13. gününde Çaykara ilçesi Derebaşı HES Göleti'nin içerisinde arama çalışmaları sırasında gölete çekilen ağa takıldığı havadan drone ile görülürken, Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklama cesedin kayıp gazeteciye ait olduğu bildirildi.

Uçurumdan Düşen AA Muhabirinin Cansız Bedeni Bulundu
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YORUMLAR (42)

  • ALİ BEY:
    Bunun öldügü bellidi ama kurtarmada ikitane insan öldü degermiydi saten ceseti cikacakti cok yazik iki ölenleri
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  • İNSAN OLMA:
    İNSANİ DURUMLARI BİLE POLİTİKLEŞTİREN BU TOPLUM UTANÇ VERİCİ BİR HAL ALMIŞTIR. BU OLAY KENDİ BAŞLARINA GELSE MEŞREPLİRİNDEN KURTARMA EKİBİNE ARATACAKLAR HERHALDE TC. VATANDAŞI OLSUN VEYA OLMASIN İNSAN VEYA BİR CANLI OLSUN KİMİN BAŞINA GELİR İSE KURTARMA EKİPLERİ ARAR, ÖLÜMLERİ BİRBİRİ İLE KIYASLAYANLAR ÖLÜMÜ HAK EDEN AŞAĞI KİŞİLİKLERDİR. . . ALLAH ÖLENLERE RAHMET EYLESİN
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