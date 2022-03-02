Son Dakika: Uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve sınıflarda maske kullanımına devam edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 haftadan bu yana merakla beklenen açıklamayı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta "Sizlere beklediğiniz haberi vereceğim" diyen Bakan Koca, maskelerle ilgili kısıtlamaların kaldırılacağına işaret etmişti. Herkes "Kapalı alanlarda da maskeler kalkıyor mu?" sorusunu sorarken, Bakan Koca bugün soru işaretlerine son noktayı koydu.