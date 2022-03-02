Son Dakika: Uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve sınıflarda maske kullanımına devam edilecek - Haberler

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Son Dakika: Uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve sınıflarda maske kullanımına devam edilecek

Haberler.com, Servet Uzun - Sağlık
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Son Dakika: Uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve sınıflarda maske kullanımına devam edilecek

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen açıklamayı bugün gerçekleştirdi. Açık alanlarda maske zorunluluğunun kalktığını belirten Koca, yine de maskenin hayatımızdan tamamen çıkmadığını hatırlatarak, "Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 haftadan bu yana merakla beklenen açıklamayı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta "Sizlere beklediğiniz haberi vereceğim" diyen Bakan Koca, maskelerle ilgili kısıtlamaların kaldırılacağına işaret etmişti. Herkes "Kapalı alanlarda da maskeler kalkıyor mu?" sorusunu sorarken, Bakan Koca bugün soru işaretlerine son noktayı koydu.

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Sağlık

Fahrettin Koca, Sağlık, Güncel, Haberler

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