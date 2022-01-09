Son dakika haberi | Türkiye Sarıkamış'ta şehitlerine yürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Türkiye Sarıkamış'ta şehitlerine yürüyor

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Politika

Son dakika habere göre Türkiye Sarıkamış'ta şehitlerine yürüyorKARS Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit düşen 90 bin asker, 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüşle anılıyor.

Türkiye Sarıkamış'ta şehitlerine yürüyor

KARS Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit düşen 90 bin asker, ' Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüşle anılıyor.

Sabahın erken saatlerinde yaklaşık 20 bin kişi otobüslerle Kızılçubuk mevkiinde toplandı Burada toplanan kalabalık daha sonra ellerinde bayraklarla yürüyüşe geçti. Sarıkamış Şehitleri'ni anma etkinlikleri kapsamında Kızılçubuk mevkisinde Allahuekbek Dağları'nda düzenlenen 5 kilometrelik anma yürüyüşü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından başlatıldı. Yürüyüşe 81 ilden gelen 20 bin genç, polis, jandarma ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş, Ay yıldız Şehitliği'nde sona erdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kars Valisi Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, Türkiye'nin farklı illerinden gelen çok sayıda vatandaş, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, üniversite öğrencileri ve askeri birliklerle 5 kilometre yürüdü.

Son dakika haberi | Türkiye Sarıkamış'ta şehitlerine yürüyor

Son dakika haberi | Türkiye Sarıkamış'ta şehitlerine yürüyor

Son dakika haberi | Türkiye Sarıkamış'ta şehitlerine yürüyor

Son dakika haberi | Türkiye Sarıkamış'ta şehitlerine yürüyor

Son dakika haberi | Türkiye Sarıkamış'ta şehitlerine yürüyor

Son dakika haberi | Türkiye Sarıkamış'ta şehitlerine yürüyor

Son dakika haberi | Türkiye Sarıkamış'ta şehitlerine yürüyor

Son dakika haberi | Türkiye Sarıkamış'ta şehitlerine yürüyor

Son dakika haberi | Türkiye Sarıkamış'ta şehitlerine yürüyor

Son dakika haberi | Türkiye Sarıkamış'ta şehitlerine yürüyor

Son dakika haberi | Türkiye Sarıkamış'ta şehitlerine yürüyor

Son dakika haberi | Türkiye Sarıkamış'ta şehitlerine yürüyor

Son dakika haberi | Türkiye Sarıkamış'ta şehitlerine yürüyor

Son dakika haberi | Türkiye Sarıkamış'ta şehitlerine yürüyor

Son dakika haberi | Türkiye Sarıkamış'ta şehitlerine yürüyor

Son dakika haberi | Türkiye Sarıkamış'ta şehitlerine yürüyor

Son dakika haberi | Türkiye Sarıkamış'ta şehitlerine yürüyor

Son dakika haberi | Türkiye Sarıkamış'ta şehitlerine yürüyor

Son dakika haberi | Türkiye Sarıkamış'ta şehitlerine yürüyor

Son dakika haberi | Türkiye Sarıkamış'ta şehitlerine yürüyor

Bakan Çavuşoğlu, 'AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare Kampı'nda konuştu: (1)

Bakan Çavuşoğlu, "AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare Kampı"nda konuştu: (1)

 Bakan Çavuşoğlu: 'Temennimiz bir an önce Kazakistan'ın istikrara, huzura, barışa kavuşmasıdır.

Bakan Çavuşoğlu: "Temennimiz bir an önce Kazakistan'ın istikrara, huzura, barışa kavuşmasıdır.

 Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilerle bir araya geldi: (2)

Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilerle bir araya geldi: (2)

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title