ABD, terörist elebaşı Kobani'ye vize verirse; Türkiye, ABD'ye nota verecek

25.10.2019 11:43

CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova'nın verdiği bilgilere göre, vize vermesi ve terörist Şahin Ferhat Abdi'nin (Kod adı Mazlum Kobani) ABD'ye gitmesi durumunda Türkiye, Dışişleri aracılığı ile bir nota verilecek. ABD'nin Mazlum Kobani kod adlı terörist Şahin Ferhat Abdi'ye vize verebileceği öne sürülmüştü.

ABD'nin Mazlum Kobani kod adlı terörist Şahin Ferhat Abdi'ye vize verebileceği öne sürülmüştü. Bazı Senatörler ABD Dışişleri'ne mesaj göndererek terörist Kobani'nin ABD'ye gelmesi durumunda vize kolaylığı sağlanmasını istedi.

CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova'nın verdiği bilgilere göre, vize vermesi ve terörist Şahin Ferhat Abdi'nin ABD'ye gitmesi durumunda Türkiye Dışişleri aracılığı ile bir nota verilecek.

Teröristin iadesinin sağlanması amacıyla geçici olarak ABD'den tutuklanması istenecek.

ABD ile Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması gereği terörist ABD'den istenebilecek. Bu işlemin en somut gerekçesi ise terörist Abdi'nin İnterpol tarafından aranması. Ankara Sulh 5. Mahkemesinin de kararı var.

4 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANIYOR

Mazlum Kobani kod adlı terörist Şahin Ferhat Abdi en çok aranan teröristler listesinde 4 milyon TL ödülle kırmızı kategoride aranıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün TRT'de katıldığı canlı yayında "ABD'nin bu adamı bize iade etmesi lazım" demişti.

NOTA NEDİR?

Bir devletin başka bir devlete ya da o devletin elçisine önemli bir siyasal konuyla ilgili olarak yaptığı sözlü ya da yazılı bildiri.