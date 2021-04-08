Son Dakika | Türkiye ile KKTC, salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan KKTC'li çiftçiler için iş birliği yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Türkiye ile KKTC, salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan KKTC'li çiftçiler için iş birliği yapacak

Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut - Haberler | Politika

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC'de Kovid-19 salgını dolayısıyla sıkıntı yaşayan çiftçilerin durumlarının iyileştirilmesine yönelik adımları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC'de Kovid-19 salgını dolayısıyla sıkıntı yaşayan çiftçilerin durumlarının iyileştirilmesine yönelik adımları ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye ve KKTC arasında toprak ürünleri alanında muadil şirketlerin iş birliği, arpa, buğday ve diğer yem hammaddelerinin uygun şekilde tedariki ve KKTC'deki üretim fazlası 350 ton çiğ sütün Türkiye'de değerlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye'den KKTC'ye taşınan 70 milyon metreküp içme suyunun Geçitköy Barajı'yla tarım alanlarında da kullanımı için atılacak adımların değerlendirildiği görüşmede, Mesarya ve Güzelyurt ovalarının sulanmasına ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

Son Dakika | Türkiye ile KKTC, salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan KKTC'li çiftçiler için iş birliği yapacak
Son Dakika | Türkiye ile KKTC, salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan KKTC'li çiftçiler için iş birliği yapacak
Son Dakika | Türkiye ile KKTC, salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan KKTC'li çiftçiler için iş birliği yapacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Haydar Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Bahar Candan Acun Ilıcalı Murat Yıldırım
Spor Can Bartu Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Türkiye ile KKTC, salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan KKTC'li çiftçiler için iş birliği yapacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 09:23:40. #1.14#
title