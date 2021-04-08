Son Dakika | Türkiye ile KKTC, salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan KKTC'li çiftçiler için iş birliği yapacak

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC'de Kovid-19 salgını dolayısıyla sıkıntı yaşayan çiftçilerin durumlarının iyileştirilmesine yönelik adımları ele aldı.