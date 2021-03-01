Son Dakika: Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretim başlıyor
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Son Dakika: Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretim başlıyor

01.03.2021 20:43 | Son Güncelleme: 01.03.2021 21:01
Son Dakika: Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretim başlıyor

Bugün uygulamaya geçen "yerinde karar" döneminin ilk Kabine Toplantısı'na başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar karşısına geçti. Yüz yüze eğitime ilişkin alınan kararı açıklayan Erdoğan, "Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretim başlıyor" dedi.

Beştepe'de yaklaşık 3 buçuk saat süren Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşmeye ve yüz yüze eğitime ilişkin beklenen kararları açıkladı.

"KISITLAMALAR BİR MÜDDET DAHA DEVAM EDECEK"

Erdoğan, "Normalleşme adımlarının prensipte nasıl atılacağını kapsamlı görüştük. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek." dedi.

OKULLAR BÖLÜM BÖLÜM AÇILIYOR

Okulların bölüm bölüm açılacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunlara yer verdi:

"Akşam 21.00, sabah 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması sürecek. Okullar tüm okul öncesi eğitim kurumları ilkokullarda 8. 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli şehirlerde eğitim, öğretime başlanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece liselerde yüz yüze sınavlarda yapılacak."

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