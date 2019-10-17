Son Dakika: Türkiye'deki ABD heyetinden açıklama: Ateşkes olacak

17.10.2019 20:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün Beştepe'de görüşen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, büyükelçilik rezidansında açıklamalarda bulunuyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başbaşave heyetler arası görüşme sonrası Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde açıklama yapıyor.

"YPG 120 SAAT İÇİNDE ÇEKİLECEK"

"ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye müzakere çağrısında bulundu. Başkan Trump'ın güçlü liderliği sayesinde, ABD ve Türkiye ateşkes için anlaşmıştır. Barış Pınarı operasyonuna ara verilecektir. YPG 120 saat içerisinde çekilecek. Türkiye Kobani'ye herhangi bir açıklama yapmayacak."

"TÜRKİYE OPERASYONU SONA ERDİRECEK"

"ABD, YPG'nin güvenli bölge dışına çıkarılmasını sağlayacak. Daha sonra Türkiye operasyonu tamamen sona erdirecektir."

POMPEO'DAN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da, "Erdoğan ve Trump sorunu çözülmesi için önemli adımlar attılar" dedi.

NE OLMUŞTU?

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Ankara-Washington hattında ipler gerilmişken, Türkiye ABD'den üst düzey isimleri ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyeti kabul etti. Saat 15.40'ta başlayan başbaşa görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Ankara-Washington hattında ipler gerilmişken, Türkiye ABD'den üst düzey isimleri ağırlıyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo saat 13.30 sularında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pence'le görüşmesi başladı. Cumhurbaşkanlığı'nın paylaştığı fotoğraflarda gergin yüz ifadeleri dikkat çekti. Beştepe'de 15.40'ta başlayan kritik görüşme 1 saat 40 sürdü.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME 2 SAAT 40 DAKİKA SÜRDÜ

Başbaşa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme sona erdi. Görüşme 2 saat 40 dakika sürdü.

Heyetlerarası görüşmeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler katıldı.

Görüşmede ABD tarafında ise Pence ile birlikte Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield yer aldı.

GÖRÜŞMEDEN ANEKTODLAR

- Pence'i Külliye'ye gelişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın makamına kadar eşlik etti.

- Pence ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına çıktı.

- Erdoğan ile tokalaşan Pence, "Beni kabul ettiğiniz teşekkür ediyorum" dedi. Pence'nin sözlerinin çevirisini ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.

- Jeffrey de Türkçe "Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı, nasılsınız?" diye sordu, Erdoğan'ın "Sağ olun, sizler nasılsınız?" sorusuna da "Çok iyiyim, sağ olun efendim" karşılığını verdi.