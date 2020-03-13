Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
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Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen koronavirüs vaka sayısının 5'e çıktığını açıkladı. Bakan Koca, 5 vakanın tamamının doğrudan birbiriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

13.03.2020 18:27 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:54
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki görülen koronavirüs vaka sayısının 5'e yükseldiğini ve vakaların hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu açıkladı.

"5 VAKA BİRBİRİYLE BAĞLANTILI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, koronavirüs zirvesi sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, burada yaptığı açıklamada "İlk iki vakamızın belirli bir odağı var, 3 yeni tanı daha koyduğumuzu söylemek isterim. 5 vakanın tamamı doğrudan birbiri ile bağlantılı" ifadelerini kullandı.

Koca, "Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar. Sonuç alana kadar tedbiri elden bırakmayacağız" dedi.

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Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı

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Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı

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