Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 48 kişi vefat etti, 5 bin 171 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 8 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 5 bin 171 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 48 oldu. İyileşen hasta sayısı 5 bin 12 olurken toplam 226 bin 427 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5 bin 171 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 48 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 12 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 226 bin 427'ye yükseldi.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 59.90'A ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 59.90 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 26.52 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 56 milyon 319 bin 948'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 16 MİLYON 462 BİN 718 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 37 milyon 179 bin 5 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 16 milyon 462 bin 718 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 2 milyon 550 bin 225 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 5 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 52 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 160 de yeni vaka tespit edilmişti.