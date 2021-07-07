Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 5 bin 160 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düşerken vefat sayıları arttı. 7 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 5 bin 160 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 52 oldu. İyileşen hasta sayısı 4 bin 636 olurken toplam 225 bin 253 test yapıldı.