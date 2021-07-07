Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 5 bin 160 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 5 bin 160 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düşerken vefat sayıları arttı. 7 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 5 bin 160 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 52 oldu. İyileşen hasta sayısı 4 bin 636 olurken toplam 225 bin 253 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5 bin 160 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 52 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 636 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 225 bin 253'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 5 bin 160 yeni vaka tespit edildi
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 5 bin 160 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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