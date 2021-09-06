Son Dakika: Türkiye'de 6 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 271 kişi vefat etti, 20 bin 962 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 6 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 271 kişi vefat etti, 20 bin 962 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 6 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 20 bin 962 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 271 oldu. İyileşen hasta sayısı 29 bin 327 olurken toplam 301 bin 164 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 20 bin 962 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 271 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 29 bin 327 hasta taburcu olurken bugün 301 bin 164 test yapıldı.

BAKAN KOCA: AŞILARIMIZI TAMAMLADIĞIMIZ ZAMAN ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE KAVUŞACAĞIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından bugünkü vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Vaka sayımız 20.962. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 271. Okullar açıldı. Büyük şehirlere dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli. Nihai çözüm aşı! Aşılarımızı tamamladığımız zaman Covid-19'a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 6 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 271 kişi vefat etti, 20 bin 962 yeni vaka tespit edildi

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 80.47 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 80.47 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 62.23 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 97 milyon 981 bin 595'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 6 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 271 kişi vefat etti, 20 bin 962 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 38 MİLYON 628 BİN 745 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 49 milyon 946 bin 816 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 38 milyon 628 bin 745 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 28 bin 86 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 19 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 269 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 391 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 6 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 271 kişi vefat etti, 20 bin 962 yeni vaka tespit edildi
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Servet Uzun
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