Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 244 vefat etti, 18 bin 340 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 244 vefat etti, 18 bin 340 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düşse de korona tablosundaki veriler hala çok yüksek. 27 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 18 bin 340 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 244 oldu. İyileşen hasta sayısı 14 bin 528 olurken toplam 295 bin 647 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 18 bin 340 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 244 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 14 bin 528 hasta taburcu olurken bugün 295 bin 647 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 244 vefat etti, 18 bin 340 yeni vaka tespit edildi

"VAKA SAYIMIZ DÜNE GÖRE AZ OLSA DA ÇOK YÜKSEK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Koca, "Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı! " ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 244 vefat etti, 18 bin 340 yeni vaka tespit edildi

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 76.57'YE ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 76.57 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 58.62 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 92 milyon 391 bin 3'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 36 MİLYON 388 BİN 775 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 47 milyon 528 bin 894 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 36 milyon 388 bin 775 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 8 milyon 268 bin 21 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 19 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 257 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 616 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 244 vefat etti, 18 bin 340 yeni vaka tespit edildi
Son dakika haberi: Türkiye'de 19 bin 616 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Türkiye'de 19 bin 616 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 19 bin 616 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 19 bin 616 yeni vaka tespit edildi
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Demet Akalın Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Cristiano Arda Turan Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 244 vefat etti, 18 bin 340 yeni vaka tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 20:14:13. #1.16#

title