Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 353 kişi vefat etti, 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 353 kişi vefat etti, 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısı düne göre düştü. 26 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2716'sı semptomatik olmak üzere 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 667 bin 281'e yükseldi. Vefat sayısı 353 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 48 bin 27 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2716'sı semptomatik olmak üzere toplam 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 353 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 312'ye toplam vaka sayısı ise 4 milyon 667 bin 281'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 48 BİN OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 48 bin 27 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 121 bin 671'e yükseldi. Toplam test sayısı 46 milyon 153 bin 151'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 563 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,4 oldu

Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 353 kişi vefat etti, 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi

VAKA SAYILARI DÜŞÜŞTE

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 347 kişi hayatını kaybederken, 2801'i semptomatik olmak üzere 38 bin 553 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 353 kişi vefat etti, 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi
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Servet Uzun
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