Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 38 bin 553 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 38 bin 553 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısı düne göre düştü. 25 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2801 semptomatik olmak üzere 38 bin 553 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 629 bin 969'a yükseldi. Vefat sayısı 347 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 51 bin 236 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2801'i semptomatik olmak üzere toplam 38 bin 553 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 347 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 358'e toplam vaka sayısı ise 4 milyon 629 bin 969'a yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 38 bin 553 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 51 BİN OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 51 bin 236 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 73 bin 644'e yükseldi. Toplam test sayısı 45 milyon 884 bin 258'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 590 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu

DÜNKÜ VAKA SAYISI 40 BİNİN ÜSTÜNDEYDİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 339 kişi hayatını kaybederken, 2905'i semptomatik olmak üzere 40 bin 596 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 38 bin 553 yeni vaka tespit edildi
2 haftalık kısmi kapanma yarın bitiyor ama tablo hala karanlık! İşte bilim insanlarının yeni tedbir önerileri
2 haftalık kısmi kapanma yarın bitiyor ama tablo hala karanlık! İşte bilim insanlarının yeni tedbir önerileri
Sosyal mesafede ezber bozan araştırma: 20 metre ile 2 metre mesafe arasında fark yok
Sosyal mesafede ezber bozan araştırma: 20 metre ile 2 metre mesafe arasında fark yok
Gözaltına alınan VeBitcoin CEO'sunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Gözaltına alınan VeBitcoin CEO'sunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Servet Uzun
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Müge Anlı Ebru Şallı Serdar Ortaç
Spor Diego Ünal Karaman Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 38 bin 553 yeni vaka tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 20:32:26. #1.15#

title