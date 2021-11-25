Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 222 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 29 bin 639 hasta taburcu olurken bugün 363 bin 43 test yapıldı.

"BİR KISMIMIZ SALGIN YOKMUŞ GİBİ DAVRANIYOR"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 80,94 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,45 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 80,94 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 844 bin 933'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 50 MİLYON 240 BİN 356 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 144 bin 78 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyon 240 bin 356 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 12 milyon 46 bin 728 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 27 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 175 kişi hayatını kaybederken 27 bin 592 de yeni vaka tespit edilmişti.

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