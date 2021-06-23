Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 5 bin 809 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 23 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 550'si semptomatik olmak üzere 5 bin 809 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 387 bin 545'a yükseldi. Vefat sayısı 65 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 5 bin 917 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 550'si semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 809 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 65 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 358'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 387 bin 545'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 917 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 248 bin 862'ye yükseldi. Toplam test sayısı 59 milyon 221 bin 264'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.