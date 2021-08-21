Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 19 bin 351 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 19 bin 351 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüsten kaynaklı vefat sayıları, son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 21 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 19 bin 351 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 232 oldu. İyileşen hasta sayısı 13 bin 163 olurken toplam 282 bin 857 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 19 bin 351 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 232 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 13 bin 163 hasta taburcu olurken bugün 282 bin 857 test yapıldı.

VEFAT SAYILARI SON ÜÇ AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

Son 24 saatte 232 kişi koronavirüsten kaynaklı olarak hayatını kaybederken, vefat sayıları son üç ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 19 bin 351 yeni vaka tespit edildi

"YÜKSEK VAKA SAYILARI YÜKSEK KAYIP DEMEK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Koca, tedbirlere uyulması gerekliliğinin altını çizerek, "Hastalığa yakalananların bir bölümü hastalığı ağır geçiriyor ya da kaybediyoruz. Maalesef yüksek vaka sayıları yüksek kayıp demek. Aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 19 bin 351 yeni vaka tespit edildi

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 73.78'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 73.78 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 56.33 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 88 milyon 443 bin 350'a yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 34 MİLYON 963 BİN 740 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 45 milyon 796 bin 679 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 34 milyon 963 bin 740 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 7 milyon 572 bin 792 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 19 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 204 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 918 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 19 bin 351 yeni vaka tespit edildi
Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşısız
Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşısız
Servet Uzun
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Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 19 bin 351 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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