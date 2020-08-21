Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1203 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Bakan Koca'nın açıkladığı 21 Ağustos tarihli 24 saatlik koronavirüs verilerine göre; 22 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 6 bin 80'e yükseldi. 1203 olarak açıklanan vaka sayısıyla birlikte toplam hasta sayısı ise 255 bin 723 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 21 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1203 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 22 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 80'e, toplam vaka sayısı ise 255 bin 723'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 700'LERE DÜŞTÜ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 772 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 235 bin 569'a yükseldi. Toplam test sayısı 6 milyon 154 bin 157, ağır hasta sayısı 749, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,3 oldu.

"AĞIR HASTA SAYISINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca ,"Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen Koronavirüs olacak" ifadelerini kullandı.