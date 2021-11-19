Son Dakika: Türkiye'de 19 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 218 kişi vefat etti, 23 bin 810 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 810 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 218 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 28 bin 749 hasta taburcu olurken bugün 356 bin 563 test yapıldı.

BAKAN KOCA'DAN UYARI: DAHA AZ YOĞUN SAATTE GİDELİM

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara daha az yoğun oldukları saatte gidelim." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 80,52 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,24 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 80,52 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 200 bin 467'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 49 MİLYON 979 BİN 995 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 11 bin 115 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 49 milyon 979 bin 995 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 855 bin 752 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 22 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 226 kişi hayatını kaybederken 22 bin 234 de yeni vaka tespit edilmişti.

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