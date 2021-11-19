Son Dakika: Türkiye'de 19 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 218 kişi vefat etti, 23 bin 810 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 19 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 23 bin 810 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 226'dan 218'e düştü. İyileşen hasta sayısı 28 bin 749 olurken toplam 356 bin 563 PCR testi yapıldı. Bakan Koca, "Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara daha az yoğun oldukları saatte gidelim." dedi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 810 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 218 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 28 bin 749 hasta taburcu olurken bugün 356 bin 563 test yapıldı.
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara daha az yoğun oldukları saatte gidelim." dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,24 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 80,52 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 200 bin 467'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 11 bin 115 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 49 milyon 979 bin 995 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 855 bin 752 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 226 kişi hayatını kaybederken 22 bin 234 de yeni vaka tespit edilmişti.
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