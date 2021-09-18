Son Dakika: Türkiye'de 18 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 26 bin 161 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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Son Dakika: Türkiye'de 18 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 26 bin 161 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 18 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 26 bin 161 vaka tespit edildi. Vefat sayısı da 237'den 221'e indi. İyileşen hasta sayısı 24 bin 23 olurken toplam 335 bin 244 test yapıldı. Bakan Koca ise vaka tablosuyla ilgili, "Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 26 bin 161 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 221 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 24 bin 023 hasta taburcu olurken bugün 335 bin 244 test yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından son 1 haftanın vaka tablosunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı: Vaka sayıları (18 Eylül: 26.161 17 Eylül: 27.692 16 Eylül: 28.118 15 Eylül: 28.224 14 Eylül: 27.802 13 Eylül: 24.613 12 Eylül: 21.352) Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım.

Son Dakika: Türkiye'de 18 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 26 bin 161 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 84.74 oldu . 2. doz ortalaması yüzde 67.51 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 104 milyon 894 bin 094'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 18 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 26 bin 161 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 52 milyon 601 bin 310 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 41 milyon 902 bin 917 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 789 bin 819 kişiye aşı yapıldı.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 237 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 692 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 18 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 26 bin 161 yeni vaka tespit edildi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Türkiye'de 27 bin 692 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Türkiye'de 27 bin 692 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti
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Haber: Son Dakika: Türkiye'de 18 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 26 bin 161 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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