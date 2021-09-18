Son Dakika: Türkiye'de 18 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 26 bin 161 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 26 bin 161 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 221 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 24 bin 023 hasta taburcu olurken bugün 335 bin 244 test yapıldı.

BAKAN KOCA: SON BİR HAFTA BİZİ UYARIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından son 1 haftanın vaka tablosunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı: Vaka sayıları (18 Eylül: 26.161 17 Eylül: 27.692 16 Eylül: 28.118 15 Eylül: 28.224 14 Eylül: 27.802 13 Eylül: 24.613 12 Eylül: 21.352) Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım.

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84.74 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 84.74 oldu . 2. doz ortalaması yüzde 67.51 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 104 milyon 894 bin 094'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 41 MİLYON 902 BİN 917 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 52 milyon 601 bin 310 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 41 milyon 902 bin 917 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 789 bin 819 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 27 BİN 692

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 237 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 692 de yeni vaka tespit edilmişti.

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