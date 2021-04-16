Son Dakika: Türkiye'de 16 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 289 kişi vefat 63 bin 82 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 16 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 289 kişi vefat 63 bin 82 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısı bir rekor daha kırarak düne göre arttı. 16 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2915'i semptomatik olmak üzere 63 bin 82 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 150 bin 39'a yükseldi. Vefat sayısı 289 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 56 bin 510 oldu. Öte yandan 62 bin 797 vaka sayısı ile en son 14 Nisan'da rekor kırılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, rekor üstüne rekorun yaşandığı Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2915'i semptomatik olmak üzere toplam 63 bin 82 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 289 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 320'ye, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 150 bin 39'a yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 289 kişi vefat 63 bin 82 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 56 BİN OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 56 bin 510 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 591 bin 550'ye yükseldi. Toplam test sayısı 43 milyon 148 bin 200'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 205 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 289 kişi vefat 63 bin 82 yeni vaka tespit edildi
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Servet Uzun
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