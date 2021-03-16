Son Dakika: Türkiye'de 16 Mart günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 16 bin 749 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 16 Mart günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 16 bin 749 yeni vaka tespit edildi

16.03.2021 20:06 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:29

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 16 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 874'ü semptomatik olmak üzere 16 bin 749 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 911 bin 642'ye yükseldi. Vefat eden kişi sayısı 71 olurken, iyileşen sayısı ise bugün 17 bin 893 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan vaka sayıları yaklaşık olarak 3 ay öncesine döndü. Son olarak 25 Aralık 2020'de bu seviyede vaka sayısı açıklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 874'ü semptomatik olmak üzere toplam 16 bin 749 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 71 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 623'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 911 bin 642'ye yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Mart günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 16 bin 749 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 17 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 17 bin 893 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 734 bin 862'ye yükseldi. Toplam test sayısı 35 milyon 435 bin 502'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 474 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

VAKA SAYISI CİDDİ BİR ARTTI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybederken, 858'i i semptomatik olmak üzere 15 bin 503 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Mart günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 16 bin 749 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (2)
MHR: Gunluk iyilesen direk 100 bin yazın gitsin sız kim o kadar test yapmak kim
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ONUR: Daha beter olsun hani aşı çözümdü aşı sayisi atınca vakada artıyor artik tin maskede takmıyorum mesafede hergun geziyorum sefam olsun
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500
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