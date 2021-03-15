Son Dakika: Türkiye'de 15 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 15 bin 503 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 15 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 15 bin 503 yeni vaka tespit edildi

15.03.2021 20:25 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:43

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 15 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 858'i semptomatik olmak üzere 15 bin 503 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 894 bin 893'e yükseldi. Vefat sayısı 63 kişi oldu. İyileşen sayısı ise bugün 15 bin 893 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 858'i semptomatik olmak üzere toplam 15 bin 503 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 63 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 552'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 894 bin 893'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 15 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 15 bin 503 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 16 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 15 bin 893 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 716 bin 969'aa yükseldi. Toplam test sayısı 35 milyon 277 bin 116'ya yükselirken, ağır hasta sayısı bin 425 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

VAKA SAYISI 14 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybederken, 852'si semptomatik olmak üzere 13 bin 378 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 15 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 15 bin 503 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (2)
MHR: Ölenler cok mu umrunda zannediyorsunuz AKP nın
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HD: Ya arkadaş işçiden kestiğiniz işsizlik sigortası primini işverene destek olarak veriyorsunuz. Kisa çalışma ödeneğini sonlandiriyorsunuz .işten çıkarmayı uzatıyorsun. Sonra kalkıp 150 ülkeye sağlık malzemesi desteğinde bulunduk diyorsunuz.
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