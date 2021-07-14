Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 43 kişi vefat etti, 6 bin 907 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 43 kişi vefat etti, 6 bin 907 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre artarken, vefat sayısı düştü . 14 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 6 bin 907 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 43 oldu. İyileşen hasta sayısı 5 bin 063 olurken toplam 238 bin 867 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 907 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 43 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 063 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 238 bin 867'ye yükseldi.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 61.94'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 61.94 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 29.98 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 60 milyon 471 bin 752'ye yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 43 kişi vefat etti, 6 bin 907 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 18 MİLYON 611 BİN 134 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 38 milyon 445 bin 942 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 18 milyon 611 bin 134 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 3 milyon 414 bin 676 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 6 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 46 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 285 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 43 kişi vefat etti, 6 bin 907 yeni vaka tespit edildi
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 43 kişi vefat etti, 6 bin 907 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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