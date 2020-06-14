Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: 1 Haziran'da normalleşme takvimine giren Türkiye'de vakalar yeniden artmaya başladı. 14 Haziran'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 15 kişinin hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 4807'ye yükseldi. 1562 yeni vakayla toplam vaka sayısı 178 bin 239 oldu.

14.06.2020 20:15 | Son Güncelleme: 14.06.2020 20:32

1 Haziran'dan itibaren koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçen ülkemizde vaka sayısındaki artış endişe uyandırıyor. Bugün açıklanan 14 Haziran verilerine göre son 24 saatte 1562 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 178 bin 239'a çıktı.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs salgını nedeniyle 15 vatandaşımız ise son 24 saat içinde hayatını kaybetti. Salgının Türkiye'de görüldüğü tarihten bu yana vefat eden hasta sayısı ise 4 bin 807 oldu.

TEST SAYISI 45 BİNİN ÜZERİNDE

Ülkemizde korona belirtisi görülen 45 bin 176 kişiye son 24 saatte test yapılırken toplam test sayısı ise 2 milyon 632 bin 171'i buldu.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit edildi

1330 KİŞİ İYİLEŞTİ

Son 24 saatte koronavirüs tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı ise 1330 oldu. Böylelikle, toplam iyileşen hasta sayısı 151 bin 417'ye yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 717, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı ise 290 oldu.

"HEDEFTEN UZAKLAŞIYORUZ"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, Tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit edildi

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