Son Dakika: Türkiye'de 13 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti 24 bin 613 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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Son Dakika: Türkiye'de 13 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti 24 bin 613 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık
Son Dakika: Türkiye'de 13 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti 24 bin 613 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 13 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 24 bin 613 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 243'dan 231'e düştü. İyileşen hasta sayısı 26 bin 52 olurken toplam 319 bin 110 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 24 bin 613 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 231 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 26 bin 52 hasta taburcu olurken bugün 319 bin 110 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 13 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti 24 bin 613 yeni vaka tespit edildi

"AŞI OLANLAR ARTTIKÇA TOPLUM BAĞIŞIKLIĞINA YAKLAŞACAĞIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Bu akşam itibariyle, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40.635.924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 13 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti 24 bin 613 yeni vaka tespit edildi

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 83.42 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 83.42 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 65.47 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 102 milyon 431 bin 607'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 40 MİLYON 635 BİN 924 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 51 milyon 780 bin 811 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 40 milyon 635 bin 607 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 496 bin 164 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 21 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 243 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 352 de yeni vaka tespit edilmişti.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika: Türkiye'de 13 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti 24 bin 613 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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