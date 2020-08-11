Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: 11 Ağustos tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 15 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 5 bin 873'e yükseldi. 1183 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 243 bin 180'e yükseldi. Ayrıca Bakan Koca, son 3 günde İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da vakaların arttığını açıkladı.

11.08.2020 20:13 | Son Güncelleme: 11.08.2020 20:37

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 11 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1183 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 15 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 873'e, toplam vaka sayısı ise 243 bin 180'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 226 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1185 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 226 bin 155'e yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 387 bin 751, ağır hasta sayısı 617, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,2 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi

5 İLİMİZE DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 3 gündür hastaneye yatışlarda %32 azalma var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan ağır hasta sayısında artış devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi

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Haber Yorumları (4)
ÇANTA ÇIKARTAN: İstanbul otobüslerinde, dolmuşlarında, metrobüslerinde durum hep olduğu gibi TIKLIM TIKLIM. İnsanlar keyfinden almıyor araba, niye mi? İster istemez taciz oluyor ve otobüs şoförleri yer açılsın diye sırt çantanı çıkar diyor. Aynı şekil inek koyun taşısan yemin ediyorum hayvan hakları dernekleri kan alır kan.
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TRET: Sayılar hep aynı........
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THE: Bill gatessi acilen sorguya aldırmak lazım
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