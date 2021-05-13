Son Dakika | TÜGVA çocukları bayramda sevindirdi
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Son Dakika | TÜGVA çocukları bayramda sevindirdi

Son Dakika | TÜGVA çocukları bayramda sevindirdi
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Muş'ta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" proje kapsamında yardıma muhtaç ve hastanede yatan çocuklara bayramlık hediye etti.

Muş'ta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" proje kapsamında yardıma muhtaç ve hastanede yatan çocuklara bayramlık hediye etti.

TÜGVA Muş Temsilcisi Oğuz Akyüz ve beraberindeki üyelerle Muş Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nde yatan hasta çocuklarla bir araya gelerek bayramlaştı ve çeşitli hediyeler vererek çocukları sevindirdi.

Akyüz, burada yaptığı açıklamada, içinde bulunulan pandemiden bir nebze olsun çocukları sevindirmek ve onlarla bayram sevincini yaşamak gönüllerine dokunmak istediklerine söyledi.

Proje kapsamında Avrupa'dan 11 ülke 33 bölge ile Türkiye'den 33 ilin kardeş ilan edildiğini ifade eden Akyüz, "Projenin ilk ayağı olarak bayramlaşma etkinliği gerçekleştirdik. TÜGVA ile UID 'Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü' sloganıyla ortak bir projeye gerçekleştirmeye devam ediyor. TÜGVA Muş Temsilciliği olarak Avrupa'dan Türkiye'ye kurduğumuz Gönül Köprüsü projesi kapsamında bayramda yaklaşık 30 şehirde 10 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Muşta ise 540 çocuğumuza bayram hediyesini dağıtarak, onların sevincine ortak olmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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