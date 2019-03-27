Son Dakika! Trump, Venezuela Yaşananlar Sonrası Rusya'yı Uyardı: Tüm Seçenekler Masada

Rusya'dan yaklaşık 100 askeri personelin cumartesi Caracas'a gitmesi sonrası konuşan Trump, Rus askerlerinin Venezüella'dan çıkması gerektiğini söyledi ve 'tüm seçenekler masada' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, seçilmiş Nikolas Maduro hükümetini devirmek için maşa olarak kullandığı Juan Guaido'nun eşini ağırlarken, Venezüella ile Rusya arasındaki işbirliğine dair tehditkar açıklamalar yaptı.

"RUSYA'NIN VENEZUELA'DAN ÇIKMASI GEREK, TÜM SEÇENEKLER MASADA"

"Rusya çıkıp gitmeli" diyen Trump, "Bunun nasıl başarılacağı" sorusuna, "Göreceğiz. Tüm seçenekler açık." yanıtını verdi.