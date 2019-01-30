Trump, ABD Vatandaşlarını Uyardı: Venezuela'ya Seyahat Etmeyin!

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan vatandaşlarını Venezuela'ya seyahat etmemeleri yönünde uyardı.

Trump, Venezuela ile tırmanan gerilimle ilgili Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

İŞTE TRUMP'IN O PAYLAŞIMI:

Maduro, ABD yaptırımlarını ve petrol gelirlerinin azaltılmasını takiben Venezuella'da muhalefetle müzakere etmeye istekli. Guaido, Venezuella Yüksek Mahkemesi tarafından hedef alındı. Bugün büyük bir protesto bekleniyor. Amerikalılar bir sonraki bildirime kadar Venezuella'ya gitmemeli.

MADURO MUHALİFLERLE GÖRÜŞME SİNYALİ VERMİŞTİ

Maduro son günlerde ülkesinde yaşananları değerlendirerek muhaliflerle görüşmeyi kabul edebileceğinin sinyalini vererek, "Muhalefetle müzakere masasına oturmaya ve Venezuela'ya katkı sağlamak, barışın oluşturmak ve ülkenin geleceği için konuşmak isterim" demişti.

Maduro, ülke ekonomisini stabil hale getirmek için tüm çabayı harcayacaklarını da belirtmişti.