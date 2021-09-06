Son dakika... Tren kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi: Önce eşi ardından kendisi hayata veda etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Tren kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi: Önce eşi ardından kendisi hayata veda etti

Son dakika... Tren kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi: Önce eşi ardından kendisi hayata veda etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen tren kazasında, hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen tren kazasında, hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Kazada vefat eden Suzan Aksoy'un eşi Halil Aksoy, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanedeki yaşam savaşını yitirdi.

Geçtiğimiz günlerde Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde hemzemin geçitte meydana gelen tren kazasında, fabrika servisinde bulunan 6 kişi hayatını kaybetmişti. 2'si ağır 7 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Önce eşi ardından kendisi vefat etti

Kaza yerinde hayatını kaybedenlerden biri de Suzan Aksoy'du. Aynı fabrikada çalıştığı eşi Halil Aksoy ise, kaza yerinden ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Günler süren hayat mücadelesinin ardından 44 yaşındaki Halil Aksoy da hayatını kaybetti. - TEKİRDAĞ

Son dakika... Tren kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi: Önce eşi ardından kendisi hayata veda etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eşinin yerine sefere gitti, kazada hayatını kaybetti
Eşinin yerine sefere gitti, kazada hayatını kaybetti
Kaza yapan araca bakmak için durunca yeni bir kazaya neden oldu: 7 yaralı
Kaza yapan araca bakmak için durunca yeni bir kazaya neden oldu: 7 yaralı
D100 Karayolu'nda zincirleme kaza! Kayganlaşan yolda 17 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı
D100 Karayolu'nda zincirleme kaza! Kayganlaşan yolda 17 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Derya Şensoy Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Öztürk Umut Meraş Bülent Korkmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika... Tren kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi: Önce eşi ardından kendisi hayata veda etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 14:34:56. #1.16#

title