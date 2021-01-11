Traktörüne takmak istediği tırmığa kafası sıkışan yaşlı adam hayatını kaybetti
11.01.2021 21:43 | Son Güncelleme: 11.01.2021 22:03
Tokat'ta traktörüne takmak istediği tırmığa kafası sıkışan 72 yaşındaki Yusuf Karayama, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Ayvaz Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Yusuf Karayama, 60 DE 592 plakalı traktörünü çalıştırdıktan sonra aracına, toprağı işlemek için tırmık takmak istedi.
KAFASI TIRMIĞA SIKIŞTI
Karayama'nın kafası, bu sırada hidrolik pompası ve tırmığın arasında sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu