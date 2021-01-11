Traktörüne takmak istediği tırmığa kafası sıkışan yaşlı adam hayatını kaybetti

Tokat'ta traktörüne takmak istediği tırmığa kafası sıkışan 72 yaşındaki Yusuf Karayama, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.