Son Dakika | Trafik kazasında 1 kişi yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakaları alınamayan iki otomobil, Başharık Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde çarpıştı.

Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan bir kişi, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.