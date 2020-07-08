Son Dakika: Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı Son dakika: Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. 3 penaltı kararının verildiği mücadelede Karadeniz ekibi, rakibiyle 2-2 berabere kaldı ve lider Başakşehir ile puan farkının 4'e çıkmasına engel olamadı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u Medical Park Stadyumu'nda konuk etti. 3 penaltı kararının verildiği karşılaşmada Karadeniz ekibi, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibinin golleri 15. ve 43. dakikada Jose Sosa'nın kullandığı iki penaltı vuruşuyla geldi. Antalyaspor'un gollerini ise 8. dakikada penaltıdan Ufuk Akyol ve 66. dakikada Yekta Kurtuluş kaydetti. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren ve bu sonucun ardından puanını 62 yapan Trabzonspor, lider Medipol Başakşehir ile farkın 4'e çıkmasına engel olamadı. Fraport TAV Antalyaspor ise haftayı 38 puanda tamamladı.