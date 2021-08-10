"Tosuncuk"un tutukluluk halinin devamına karar verildi
ÇİFTLİKBANK Kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın hakkında yapılan aylık tutukluluk incelemesinde hakimlik, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
ÇİFTLİKBANK Kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın hakkında yapılan aylık tutukluluk incelemesinde hakimlik, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
- İstanbul
Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturmada 7 Temmuz günü tutuklanan Mehmet Aydın hakkında aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Aydın'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı