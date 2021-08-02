Son Dakika | Tokat'ta jandarma ekipleri arazide bulduğu 6 köpek yavrusuna sahip çıktı
Son dakika haberi... Tokat'ta devriye görevi yapan jandarma ekipleri arazide buldukları 6 köpek yavrusuna sahip çıktı.
Tokat'ta devriye görevi yapan jandarma ekipleri arazide buldukları 6 köpek yavrusuna sahip çıktı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece devriyesi sırasında Yayladalı ve Kemalpaşa köylerinin merasında sahipsiz 6 köpek yavrusu olduğunu fark etti.
Köpek yavrularını karakola getiren ekipler, veteriner çağırarak yavruları muayene ettirdiler.
Yavruların sahiplendirileceği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu