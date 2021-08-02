Son Dakika | Tokat'ta jandarma ekipleri arazide bulduğu 6 köpek yavrusuna sahip çıktı
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Son Dakika | Tokat'ta jandarma ekipleri arazide bulduğu 6 köpek yavrusuna sahip çıktı

Son Dakika | Tokat'ta jandarma ekipleri arazide bulduğu 6 köpek yavrusuna sahip çıktı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Tokat'ta devriye görevi yapan jandarma ekipleri arazide buldukları 6 köpek yavrusuna sahip çıktı.

Tokat'ta devriye görevi yapan jandarma ekipleri arazide buldukları 6 köpek yavrusuna sahip çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece devriyesi sırasında Yayladalı ve Kemalpaşa köylerinin merasında sahipsiz 6 köpek yavrusu olduğunu fark etti.

Köpek yavrularını karakola getiren ekipler, veteriner çağırarak yavruları muayene ettirdiler.

Yavruların sahiplendirileceği belirtildi.

Son Dakika | Tokat'ta jandarma ekipleri arazide bulduğu 6 köpek yavrusuna sahip çıktı
Son Dakika | Tokat'ta jandarma ekipleri arazide bulduğu 6 köpek yavrusuna sahip çıktı
Son Dakika | Tokat'ta jandarma ekipleri arazide bulduğu 6 köpek yavrusuna sahip çıktı
Son Dakika | Tokat'ta jandarma ekipleri arazide bulduğu 6 köpek yavrusuna sahip çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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