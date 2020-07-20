Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
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Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi

Son dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden ihraç edildi. Mağdur kadın olaya ilişkin "Bana o gün sadistçe, hunharca, zorla, canımı acıta acıta tecavüz etti. 'Benim diğer yüzümü tanımıyorsun. Olayı unut yoksa seni mahvederim' diyerek tehdit etti" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
20.07.2020 16:16 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:29

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in bir kadına tecavüz ettiğine ilişkin haberler gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialar üzerine harekete geçen Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören dosyayı hazırlayıp TBMM'ye gönderdi. Olayın ardından istifa ettiğini duyuran Çelik, bugün ise partisinden ihraç edildi.

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NE OLMUŞTU?

Tuma Çelik, iddialara göre; 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Mardin'de seçim çalışmaları kapsamında bir derneğin toplantısına katıldı. Çelik, toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz etti. Çelik bununla da yetinmedi ve kendisini şikayet etmek isteyen kadına rahatsızlık vermeye devam etti. Tehdit, şantaj ve her yolu deneyerek kadının kendisini şikayet etmemesi için baskı yaptı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı kadının şikayeti üzerine Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezlekeyi düzenleyip Meclis'e göndermişti.

MAĞDUR KADIN OLAYI ANLATMIŞTI

Çelik'in tecavüzüne uğradığını iddia eden mağdur kadın, "Yardım edeceği gerekçesiyle görüşmeler sırasında zorla ve istemim dışında tecavüz etti. O gün sadistçe, hunharca, zorla, canımı acıta acıta tecavüz etti. 'Benim diğer yüzümü tanımıyorsun. Olayı unut yoksa seni mahvederim' diyerek tehdit etti. HDP Mardin milletvekilleri Ebru Günay ve Pero Dündar'a anlattım yaşadıklarımı. İlk etapta inandılar. Sonra 'Biz araştırıp gereğini yaparız, sen bu olayı kapat ve unut' diyerek beni vazgeçirmeye çalıştılar" dedi.

Manşet

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