Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) 11 baraj ve gölette problem yok, hepsinin kontrolleri bitti.

Edinilen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) 11 baraj ve gölette problem yok, hepsinin kontrolleri bitti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) 11 baraj ve gölette problem yok, hepsinin kontrolleri bitti. 13 baraj ve göletteki çalışmalarımız da sürüyor. Genel olarak söylüyorum bunlarda da bir problem çıkmayacağını düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Albay