Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) 11 baraj ve gölette problem yok, hepsinin kontrolleri bitti.
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Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) 11 baraj ve gölette problem yok, hepsinin kontrolleri bitti.

02.11.2020 10:57 | Son Güncelleme: 02.11.2020 11:00
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

Edinilen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) 11 baraj ve gölette problem yok, hepsinin kontrolleri bitti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) 11 baraj ve gölette problem yok, hepsinin kontrolleri bitti. 13 baraj ve göletteki çalışmalarımız da sürüyor. Genel olarak söylüyorum bunlarda da bir problem çıkmayacağını düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Albay

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