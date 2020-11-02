Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) 11 baraj ve gölette problem yok, hepsinin kontrolleri bitti.
02.11.2020 10:57 | Son Güncelleme: 02.11.2020 11:00
Edinilen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) 11 baraj ve gölette problem yok, hepsinin kontrolleri bitti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) 11 baraj ve gölette problem yok, hepsinin kontrolleri bitti. 13 baraj ve göletteki çalışmalarımız da sürüyor. Genel olarak söylüyorum bunlarda da bir problem çıkmayacağını düşünüyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Albay