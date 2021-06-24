Son Dakika | Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin, orman yangınlarıyla en etkin mücadeleyi Türkiye'nin yaptığını söyledi
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Son Dakika | Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin, orman yangınlarıyla en etkin mücadeleyi Türkiye'nin yaptığını söyledi

Son Dakika | Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin, orman yangınlarıyla en etkin mücadeleyi Türkiye'nin yaptığını söyledi
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Dünyada orman yangınlarıyla en etkin mücadele eden Türkiye'dir, Orman Genel Müdürlüğüdür.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Dünyada orman yangınlarıyla en etkin mücadele eden Türkiye'dir, Orman Genel Müdürlüğüdür." dedi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır'ı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi alan Metin, daha sonra Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'na ziyarette bulundu.

Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Metin, burada yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun orman zenginliği açısından önemli bir yerde olduğunu söyledi.

Kentte orman sanayisinin gelişmesi için Bakanlık olarak her türlü desteği verdiklerini belirten Metin, "Kastamonu'nun yüzde 70'i orman varlığı. Bu varlığın Kastamonu'nun katma değerine katkı sağlaması lazım." ifadesini kullandı.

Son dönemde kuraklığa ve insan hatalarına bağlı yangın sayılarının arttığını dile getiren Metin, şöyle devam etti:

"Sayıların artmasına rağmen tedbirimizi zamanında aldığımız ve erken müdahale etme kabiliyetine sahip olduğumuz için geçmiş yıllarda yanan ormandan daha az hasar aldık. Geçmiş yıllardan üç kat fazla orman yangını çıkmasına rağmen daha az zarar görüldü. Bunu en aza indirmek elbette başarı. Dünyada orman yangınlarıyla en etkin mücadele eden Türkiye'dir, Orman Genel Müdürlüğüdür. Orman yangınlarıyla mücadelede özellikle helikopter ve su tankerli helikopterin etkin rol aldığını görüyoruz. Bakanımızın talimatı, il başkanımız, milletvekillerimizin takibi ve talebiyle bu sene helikopterimizi, hatta ihtiyaca göre helikopterlerimizi buraya konuşlandıracağız."

AK Parti'nin her zaman milletin yanında olduğunu dile getiren Metin, "Bir siyasi partinin siyasi mücadelesinde arzu ettiği her hedefe milletimiz sayesinde ulaşmışız. Allah milletimizden razı olsun. Biz de bunun kıymetini bilerek liderimiz Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bütün kademelerde vatandaşımıza hizmette gece gündüz yarışıyoruz." diye konuştu.

Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ile belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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Son Dakika | Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin, orman yangınlarıyla en etkin mücadeleyi Türkiye'nin yaptığını söyledi - Haberler
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