Son dakika haber... TABANCAYLA ARKADAŞINI YARALADIKTAN SONRA İNTİHARA KALKIŞAN ŞÜPHELİYİ POLİS İKNA ETTİ

Bir son dakika haberine göre MALATYA'da Murat S., tartıştığı arkadaşı Serkan B.'yi tabancayla yaralandıktan sonra intihar girişiminde bulundu.

MALATYA'da Murat S., tartıştığı arkadaşı Serkan B.'yi tabancayla yaralandıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Murat S., Özel Harekat polislerinin de çalışması sonucu ikna edildi. Olay, akşam saatlerinde Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şehbal Sokak'ta bulunan Serkan B. ile Murat S. arasında bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Murat S., yanındaki tabancayla Serkan B.'ye ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Serkan B. kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri Serkan B.'yi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, arkadaşını yaralayan Murat S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Murat S.'nin evine giden ekipler, kapıyı çaldı ancak içeride bulunan şüpheli 'gidin, kendimi öldürürüm' yanıtını verdi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda intihara kalkışan Murat S., ikna edildi. Murat S., suç aletiyle birlikte yalanarak gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Serkan B.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmasürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı