Suudi Arabistan'da tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 2 ölü, 2 yaralı
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Suudi Arabistan'da tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 2 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Suudi Arabistan'ın Asir bölgesinde freni boşalan tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

- Suudi Arabistan'ın Asir bölgesinde freni boşalan tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Suudi Arabistan'ın Asir bölgesinde bulunan Muhayil'de freni boşalan varil yüklü tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. El Dhars semtinde meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara hızla çarpan tır daha sonra yan yatarak durabildi. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

(Abid Mazhar/ İHA)

Suudi Arabistan'da tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 2 ölü, 2 yaralı
Suudi Arabistan'da tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 2 ölü, 2 yaralı
Suudi Arabistan'da tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 2 ölü, 2 yaralı
Suudi Arabistan'da tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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